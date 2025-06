Invitan a ver Las partículas de Dios

En Las partículas de Dios, obra dirigida por Karla Cantú y escrita por Luis Ayhllón, tres mujeres que sobreviven en la frontera norte de México se encuentran ante la oportunidad que puede cambiar el rumbo de sus vidas. La fantasía de la buena fortuna llega con un hombre que no conocen y necesita ayuda: Mister Douglas, estadounidense, figura respetada en su entorno, devoto de Santo Tomás y dueño de un McDonald’s. “Allí encuentran el espacio en el que creen que pueden salir de la miseria, pero las cosas no saldrán como ellas las planearon porque el gringo no es tan bueno”, explica la directora y abunda en que “todo está en la idea de que Mister Douglas es bueno y entregado a Dios, pero no. Él tiene varios problemas, eso es parte de lo que proyectamos: la idea de que lo gringo, lo extranjero, va a ser lo mejor. Después nos damos cuenta, a través de estas mujeres, de que no necesariamente es así”.

Cantú describe la obra como “una farsa cruda, absolutamente mexicana”; una farsa, dice, con mucho de comedia negra y un humor ácido, cruel y violento. Detrás de esta sinopsis ligera, en apariencia, se ocultan el abuso, la doble moral y las verdades no asumidas. El espectador puede digerir, solo a través de la parodia, los hechos y diálogos brutales de los personajes: “Es una obra que expresa la violencia entre mujeres”.

Lo que generan las actrices —Carmen Ramos, Mahalat Sánchez y Renata Zalvidea—, en su construcción de personaje, es la insistencia, ese recalcar todo el tiempo en la doble moral. La obra dispone de un narrador y animaciones que diseñó el estudio Casiopea.

Las partículas de Dios permanecerá hasta el próximo 15 de junio, los viernes (20:30 horas), sábados (20:00 horas) y domingos (18:00 horas), en La Teatrería (Tabasco 152, Roma Norte).