Invitan a ver “Relatos de un martirio”

Con “Relatos de un martirio”, homenaje artístico a San Sebastián, arranca la primera exposición anual y con ello la celebración de la décima edición de muestras que lleva organizando el Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria, espacio cultural independiente, en el marco de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, 2026.
Esta exhibición convocó a treinta artistas locales y de otras latitudes, quienes, mediante diversas disciplinas (pintura, escultura, dibujo, instalación, entre otras), tuvieron la oportunidad de reinterpretar la iconografía y el simbolismo del mártir romano, revelando al espectador una variedad de técnicas, estilos y conceptos visuales, creando un ambiente de dialogo artístico.
Durante el acto inaugural, Jorge Zamorano, artista visual y director del mencionado recinto cultural, agradeció la presencia del público asistente y reconoció el trabajo de cada uno de los artistas por sumarse a preservar la memoria del santo martirizado (según relata la hagiografía), a través de piezas significativas, performáticas y disruptivas, cuyas composiciones experimentales conversan entre lo poético, místico y erótico, a partir de una narrativa abstracta y otras de carácter autorreferencial.
Colección en venta
Las obras artísticas que forman parte de esta colección estarán expuestas hasta el 10 de febrero del año en curso, en el Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria, donde podrás apreciar y adquirir piezas inéditas de treinta artistas contemporáneos, entre los que destacan: Adrián Quiroz, Allan Mancilla, Ana Lilia Viveros, Balam Bartolomé, Nancy Valdez, Daniel Santizo, Eli Puga, Enrique Pérez Martínez, Enrique Peko, Fátima Jiménez, Fernando Hernández, Gladis Cruz, Guillermo Ruiz, Hector4k, Jorge Zamorano, José Estrada, Pedro Jiménez, Varo Medrano, Katy Santiz, Lorena Díaz, Martín Abadía, María José Valdez, Mirlo Blanco, Noé Amor, Panocha Chichimeka, Rafael Luna, Renata Nuricumbo, Roberto Tondopó, Romeo Villatoro y Salvador Moreno.
El Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria es un inmueble enfocado en la producción y exhibición de productos artísticos visuales, con galería para exposición y venta de arte, siendo un referente en el tratamiento y distribución de obras a otros espacios físicos y plataformas virtuales, además de contar con el taller de cerámica, gráfica, dibujo y pintura.
Asimismo, dedican un momento para reflexionar sobre el quehacer de los diferentes agentes del gremio mediante el programa Conversachoro. En el giro turístico empresarial, cuentan con el “ostal Galería Chiapas, donde también gestionan residencias para artistas foráneos, cuyas habitaciones están decoradas con obras de arte que pueden ser adquiridas por los mismos huéspedes. Visita el Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria, con sede en avenida Francisco I. Madero, número 453, barrio San Jacinto, Chiapa de Corzo.