Invitan a ver “Territorios en diálogo”

El 27 de agosto es la fecha límite para ver la exposición titulada “Territorios en diálogo”, que se exhibe en La Enseñanza Casa de la Ciudad, en San Cristóbal de Las Casas.

La muestra organizada por el Taller Cerámico La Pitahaya, fundado por la maestra Tania Mandujano, se inauguró en el mes de junio en la Sala María Angelina, por lo que la artista chiapaneca hizo extensa la invitación para visitar esta colección.

“Les esperamos para que conozcan las piezas. Pueden venir de lunes a sábado, en un horario de once de la mañana a siete de la noche. Las obras están disponibles para su venta”, informó.

Participantes

Cabe resaltar que en esta exposición participan artistas de distintas partes del mundo, como Juan Pelegrino, Enrique Peko, Lizette Abraham, PH Joel, Susana Castellanos, Katy Pedrero, Miyuki Mae, Tania Mandujano, Fernando Hernández, Adrián Ibelles y Masafumi Hosumi.

En el texto de sala detallan que “el territorio es mucho más que una extensión geográfica delimitada por fronteras físicas o políticas. Desde el arte, el territorio se comprende como un espacio vivo cargado de significados, memorias, identidades, relaciones sociales, afectos y experiencias”.

Añaden que “es el lugar donde las personas construyen su historia, desarrollan formas de vida, establecen vínculos con la naturaleza y generan expresiones culturales que les permiten comprender y transformar su realidad. El territorio también posee un significado profundamente espiritual y colectivo. No se concibe como una propiedad individual, sino como un espacio de vida compartida donde conviven seres humanos, animales, plantas, montañas, ríos y elementos sagrados. El arte indígena refleja esta visión mediante símbolos, narrativas y técnicas que expresan la estrecha relación entre cultura y naturaleza. Cada pieza artística puede convertirse en un testimonio de la conexión ancestral con el territorio y de los conocimientos transmitidos de generación en generación”.

Cabe resaltar que la entrada para ver la muestra es completamente gratuita.