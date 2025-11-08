Invitan a ver Y tu mamá también

Y tu mamá también será proyectada en la Cineteca Nacional de Chapultepec, donde contarán con uno de los creativos detrás de la cinta y la función será completamente gratuita.

El filme que habla sobre la sexualidad, la amistad, con el paso del tiempo se ha ganado el cariño de los cinéfilos, quienes se han conmovido por su historia.

La proyección especial contará con la presencia de Carlos Cuarón, hermano de Alfonso Cuarón y coguionista de la película, quien estará hablando sobre la realización de este proyecto cinematográfico que ha dejado huella en los cinéfilos.

¿A dónde acudir?

El evento de cine se llevará a cabo en la Sala 7 de la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada en la avenida Vasco de Quiroga 1401, colonia Santa Fe, en la Ciudad de México, este sábado a las 12 del día.

Las cortesías para entrar a este evento se darán en la taquilla 1, donde deberás formarte para obtener tu pase gratis para entrar a esta función que contará con la presencia del creativo.

La película explora la historia de Julio y Tenoch, dos adolescentes de 17 años, quienes en su último verano conocen a Luisa, una mujer mayor que ellos y que atraviesa una severa crisis.

Es así como los amigos invitan a Luisa a conocer una playa paradisiaca llamada Boca del Cielo, pero su camino se irá revelando varios secretos que cambiarán su relación para siempre y que pondrán a prueba su amistad.

Y tu mamá también celebra su 24º aniversario desde su estreno en 2001 y se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix.