Invitan al cierre de Convites en Tuxtla

Los organizadores del Convite Cultural dieron los pormenores del cierre de este encuentro que se desarrolló en dos colonias de Tuxtla Gutiérrez: 24 de Junio y El Jobo.

Tania Aceituno, quien funge como monitor de producción, y Julio Solís, monitor de programación, adelantaron que el cierre se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre, en las mencionadas colonias. Aceituno informó que en los dos eventos mostrarán todo lo que han hecho a lo largo de este año. “Tendremos una gran inauguración sobre una cápsula radiofónica que estuvimos haciendo con la ayuda de los niños y en las que nos enfocamos en el lenguaje creativo. Hablaremos sobre un poema de las infancias y sobre cómo realizamos ese proceso colaborativo; develaremos las mantas que pintamos y presentaremos una memoria que rescatará los trabajos de años anteriores”, detalló.

El aprendizaje

Luego de casi seis años de haber implementado estas jornadas comunitarias en lugares como El Jobo, Albania Alta, San Roque y 24 de Junio, Julio Solís indicó que han notado la importancia de llevar estos eventos a dichos espacios.

“San Roque, por ejemplo, tiene la fortuna de estar cerca del centro de la ciudad, lo que le permite una mayor accesibilidad a ciertas actividades culturales, pero hay otras colonias que están en la periferia donde las personas de bajos recursos no tienen la oportunidad de acudir al centro a disfrutar de esas actividades”, expresó.

Gracias a esa situación, afirma, han aprendido sobre la importancia de que las políticas culturales se enfoquen precisamente en estos sectores. Por su parte, Tania señaló que uno de los puntos importantes del Convite es que la propia comunidad puede proponer el tipo de actividades que quieren que se desarrollen durante las jornadas culturales.

“Muchas veces las políticas culturales se crean desde un escritorio, pero nosotros cuando llegamos a la colonia preguntamos cuáles son las necesidades de la ciudadanía y con base en eso creamos una oferta cultural que atienda esas inquietudes”, refirió.

Solís subrayó que el Convite Cultural es una programación de actividades culturales de base comunitaria que se ha efectuado a lo largo de este año en Tuxtla Gutiérrez. “Estos dos encuentros tendrán su cierre de actividades esta semana, por lo que invitamos al público en general a atestiguar estas acciones”, externó el también poeta.