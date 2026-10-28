Invitan al Concurso de Altares

En el marco del 6º Festival Tuxtleco de Aves Migratorias, la asociación civil Heliomaster invita a la comunidad a participar en el segundo concurso de altares en miniatura La Vida se Va Volando, el cual se realizará como parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

De acuerdo con la convocatoria, con estos altares se recordará a las aves extintas por causas humanas, por lo que compartieron un link con las especies que caben en esta categoría.

Bases

Indican que los interesados podrán participar de manera individual o colectiva y que el altar no deberá exceder las medidas de 60 x 40 x 40 centímetros. Añaden que cada equipo o persona podrá concursar con una sola propuesta, misma que deberá incluir elementos tradicionales de altares mexicanos o de Día de Muertos.

Asimismo, explican que se otorgarán puntos extra si se utilizan elementos reciclados y que se deberá escribir una breve explicación del altar, de sus elementos, de la especie o especies a las que se dedica esta ofrenda. Las inscripciones se cierran el próximo viernes.

El jurado calificador está conformado por representantes de las organizaciones convocantes, y la ceremonia de premiación y exhibición será el día sábado 31 de octubre.

Orden del día

Para las 11:00 horas se tiene contemplado el montaje y los últimos detalles de los altares. A las 13:00 horas iniciará la exposición para el jurado y el público, mientras que la premiación se efectuará a las 14:00 horas. Informaron que el altar ganador del primer lugar se llevará mil pesos; el segundo, 750, y el tercero obtendrá 500; además de otras sorpresas que tiene preparadas el comité organizador.

Esta semana, el Museo de la Ciudad mantiene una nutrida cartelera de eventos culturales, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos. Muchas de las actividades son gratuitas.