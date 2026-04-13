Invitan al concurso Poesía al Maestro

En el marco de los Juegos Florares por el Día del Maestro, el Comité Ejecutivo de la Sección 40 del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación (SNTE), a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, convoca al magisterio estatal agremiado a dicha organización a participar en el concurso Poesía al Maestro.

A través de un comunicado, resaltaron que el evento se llevará a cabo como parte de la celebración de los LVI Juegos Florales.

Bases

Podrán participar todos los profesores agremiados a la Sección 40 del sindicato, excluyendo a aquellos que hayan obtenido el primer lugar en los últimos 5 años. Sobre la temática, especifican que los poemas deben ser alusivos al maestro y se valorarán el mensaje, el manejo adecuado del lenguaje, los recursos literarios y la originalidad, ya que únicamente se aceptarán poemas inéditos.

Los trabajos deberán presentarse por triplicado, en tamaño carta, por una sola cara, firmados con seudónimo de manera impresa. Los poemarios se entregarán a los secretarios de organización y/o coordinadores regionales.

Añaden que en un sobre cerrado, identificado con el mismo seudónimo, el autor deberá incluir su nombre, domicilio, número telefónico, así como copia fotostática de la credencial de elector, del Isstech, Credencial del SNTE y talón de cheque.

Es importante señalar que los trabajos también se tendrán que enviar vía electrónica en formato PDF, para lo cual deberán ingresar al enlace: https://forms.gle/MuAGoohbfDvhMRrc6.

La fecha límite de recepción es el 20 de abril de 2026. El jurado estará integrado por especialistas en la disciplina literaria. Los nombres de los ganadores se darán a conocer el 15 de mayo de 2026 a través de la página oficial de la Sección 40 del SNTE.

Finalmente, advierte que no se devolverán los originales ni las copias de los trabajos no premiados, los cuales serán destruidos para proteger los derechos de autor.

Premios

Adelantan que el primer lugar se hará acreedor a 12 mil 639 pesos y una medalla otorgada por la Secretaría de Educación. Para el segundo entregarán 10 mil pesos, y para el tercero, 8 mil pesos.