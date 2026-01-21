Invitan al Festival del Mariachi

La directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca Flores, invita a la ciudadanía a ser parte del Festival del Mariachi, que se celebrará este miércoles 21 de enero en el parque Santa Cecilia, a las 18:00 horas.

Indicó que en el evento participarán más de 17 agrupaciones de mariachi, ofreciendo un amplio repertorio. “Queremos difundir no solamente un festival, sino un programa de arte que es muy importante para el Ayuntamiento. Esta actividad la hemos denominado ¡Que Viva el Mariachi¡, el cual es una iniciativa que tiene más de seis meses de estarse realizando en el parque de Santa Cecilia de Tuxtla Gutiérrez”, informó.

Rescate de plazas públicas

Señaló que este proyecto tiene la intención efe recuperar el espacio conocido como Plaza del Mariachi, en la capital chiapaneca. “Se busca reactivar esta zona con actividades musicales. Hemos hecho un trabajo de colaboración con el Sindicato del Mariachi y las diversas agrupaciones para que exista una oferta cultural durante diversos días de la semana”, expresó.

En ese sentido, mencionó que en el marco del Día Nacional del Mariachi, el ITAC se suma a los festejos con dicha iniciativa, que incluirá presentaciones folclóricas.

También, por única ocasión, el evento conocido como Sábado de Palomazo se llevará a cabo este miércoles, para lo cual invitan a las personas que quieran mostrar su talento en el canto. Esta actividad, que planean implementar todos los días sábados, está abierta para el público en general, sin distinción de edad o género.