Invitan al Festival del Pan Tuxtleco

El Festival del Pan Tuxtleco se llevará a cabo este 25 de noviembre en la explanada del parque central de Tuxtla Gutiérrez, a partir de las 15:00 horas.

De acuerdo con Gabriela Abarca Flores, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), el público podrá encontrar una diversidad de panaderías tradicionales de la capital del estado, cuyas creaciones han conquistado miles de paladares.

De igual forma, indicó que se podrán disfrutar un amplio programa que incluirá una expoventa, además de presentaciones de música y danza folclórica. “Los invitamos a que nos acompañen a este evento cultural que por segunda ocasión organiza el ITAC, gracias a las instrucciones del alcalde capitalino Ángel Torres Culebro”, refirió.

Asimismo, destacó que Tuxtla Gutiérrez es una ciudad con una tradición enorme en la elaboración de panes, pues diversas familias se han dedicado por generaciones a este oficio.

Destacó que desde el inicio de la presente administración municipal se ha implementado una serie eventos culturales y artísticos en diversas plazas públicas, como parte de un rescate de dichos espacios para el divertimento de las familias capitalinas.

La actividad es organizado a través de la Coordinación Tradiciones y Cultura Zoque. “En esta segunda ocasión trajimos el Festival del Pan a la explanada del parque central. Reiteramos la invitación para que las personas vengan a disfrutar su cafecito con su pan”, agregó la servidora pública.

Enfatizó que se contará con la participación de las panaderas tradicionales que traen el pan desde sus casas para venderlo, pero también estarán familias como los Álvarez, que son muy famosos por la elaboración de este alimento.