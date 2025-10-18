Invitan al Festival ¡Que Viva el Rock!

Este sábado 18 de octubre en la Concha Acústica del parque de la Juventud, al poniente de Tuxtla Gutiérrez, se llevará a cabo el Festival ¡Que Viva el Rock!, a partir de las 16:30 horas.

Gabriela Abarca, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), y Gabriela Robles, directora del Instituto de la Juventud, invitan a este evento que reunirá diversas bandas de rock.

“Te esperamos este sábado 18 de octubre a vivir la segunda edición del Festival ¡Que Viva el Rock!, el cual se efectuará desde las 16:30 hasta las 20:00 horas”, detalló Abarca, quien esta semana fue presentada como la nueva titilar del ITAC, en relevo del tenor Juan Carlos Suárez.

Indicó que se contará con la presencia de diversas bandas locales, además de la participación de la agrupación mexicana Jade. Esta actividad—abundaron— busca promover el talento local y ofrecer un espacio de convivencia familiar, en un ambiente sano y seguro.

Por su parte, Gabriela Robles detalló que el encuentro contará con destacadas bandas locales y nacionales, y también se instalará el Tux Bazar Juvenil, que exhibirá diversos productos locales y emprendimientos.

Primera edición

La primera edición del Festival ¡Que Viva el Rock! se celebró justamente hace un año, en el parque Bicentenario. En aquella oportunidad se contó con la presencia del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, y se exhibieron productos del mencionado bazar.

El evento formó parte del proyecto Circuito de Parques, con el que el arte y la cultura buscan llegar a los espacios públicos de la capital chiapaneca. Desde entonces se han organizado diversas actividades en lugares como el parque Santo Domingo, el parque Caña Hueca, el Parque Tuchtlán, entre otros puntos de Tuxtla Gutiérrez.