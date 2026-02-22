Invitan al Maratón Nacional de Teatro

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Coordinación Nacional de Teatro y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), por medio del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, invita a participar en el 18º Gran Maratón Nacional de Teatro para Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes, que se llevará a cabo en marco del Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud.

La convocatoria está dirigida a compañías y personas interesadas a ser parte de este evento a través de la postulación de una obra teatral que se montará en los espacios escénicos del Coneculta.

Destacan que la intención es generar un oportunidad para el ejercicio de los derechos culturales de la niñez y la adolescencia, que permita vivir el poder transformador del teatro y la importancia de cultivar la imaginación, así como reconocerse en comunidad.

Bases

Indicaron que se programará la presentación de una puesta en escena dirigida al sector infantil y juvenil del estado de Chiapas. Además, se contempla la entrega de un premio de 16 mil pesos al proyecto seleccionado.

Cada propuesta deberá ser representada por una persona responsable que se hará cargo de las gestiones correspondientes para la recepción del premio.

Precisan que la convocatoria permanecerá abierta hasta el día viernes 27 de febrero a las 23:59 horas. El día 2 de marzo se dará a conocer el nombre del proyecto aceptado por la Coordinación Nacional de Teatro del Inbal, en colaboración con un consejo asesor.

Para mayores informes, los interesados se pueden comunicar al 9616131349 o al correo [email protected].