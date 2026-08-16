Invitan al Salón de la Plástica

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), a través de su Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural, convoca a los artistas plásticos emergentes del estado a participar en la edición 2026 del Salón de la Plástica Chiapaneca.

El concurso busca promover e incentivar la producción artística regional mediante la entrega de premios de adquisición y espacios de exhibición.

Certamen

La invitación está dirigida a creadores nacidos en la entidad o con una residencia mínima de cinco años comprobables, de entre 18 y 35 años de edad. Los participantes podrán registrar una a dos obras originales con temática y técnica libres, dentro de las disciplinas de pintura, grabado y escultura.

En la convocatoria establecen que las propuestas deberán cumplir con requisitos específicos según la disciplina: pintura y grabado con un formato mínimo de 40 cm y máximo de 150 cm en alguna de sus dimensiones, y en escultura dimensiones entre 50 cm y 120 cm, con un peso no mayor a 100 kg. No sé admitirán piezas elaboradas con materiales efímeros, perecederos o que pongan en riesgo la conservación del acervo.

Cabe resaltar que el registro consta de dos etapas. Para la preselección (documentación y fotografías), los aspirantes deberán enviar en sobre cerrado su currículum, documentación oficial y dos fotografías impresas a color (5 x 7 pulgadas) de cada obra, a las instalaciones del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines. La fecha límite de recepción es el 28 de agosto de 2026, a las 13:00 horas.

La segunda etapa es la exposición: de la preselección resultarán elegidas hasta 50 obras, cuyo dictamen se publicará el 14 de septiembre. Los seleccionados deberán entregar sus piezas físicas a más tardar el 2 de octubre para integrar la muestra oficial.

Premiación e incentivos

El jurado calificador, conformado por artistas y críticos de reconocida trayectoria, otorgará 3 premios de adquisición de 25 mil pesos cada uno, y 2 premios honoríficos de adquisición de 11 mil pesos cada uno.

Como parte del compromiso, los ganadores participarán en conversatorios en distintos municipios del estado.