Invitan al Viernes de Rock

La directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca, invitó a la población en general a ser parte del Viernes de Rock, evento que se llevará a cabo este 20 de febrero en la Concha Acústica del parque de la Juventud, ubicado en el barrio La Lomita de Tuxtla Gutiérrez.

Ante los medios de comunicación, informó que se contará con la participación de Bunny Cake, Jadeh y las integrantes del Tux Bazar Juvenil, que llegarán a ofrecer una amplia variedad de artículos. “Desde el ITAC y junto al Injuve (Instituto de la Juventud) invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar música en vivo y a compartir un espacio de expresión y diversión”, externó.

Asimismo, refirió que esto se hace con la intención de utilizar los espacios públicos de la ciudad para el divertimento y la convivencia social de los tuxtlecos.

Llegó para quedarse

Indicó que la idea es implementar los Viernes de Rock como una actividad mensual en el mencionado parque. “Queremos que este encuentro se convierta en un espacio de convivencia para las juventudes, para las familias y para los niños. Buscamos que las personas puedan escuchar bandas de rock locales que estarán tocando canciones propias y algunos ‘covers’”, detalló la funcionara.

Agregó que el evento es parte de la cartelera de actividades semanales que organiza el ITAC y que incluye los lunes de danzón, los martes de cocina tradicional, los miércoles de marimba, jueves de entrada gratuita al Museo de la Marimba y sábados de palomazo en el parque del Mariachi.

Recordó que también se ha llevado a cabo el Festival Que Viva el Rock, uno de más solicitados por el público, ya que convoca a muchas personas, y destacó que esta es una de las encomiendas del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, quien pretende rescatar los espacios público y brindar espectáculos de calidad que abonen al tejido social. “Queremos que sean espacios que habiten con seguridad, en donde puedan convivir todas las familias tuxtlecas”, expresó.