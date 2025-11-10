Invitan al Yoltlajtoli: Voces Vivas

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, anunció la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025. Yoltlajtoli: Voces Vivas, que se realizará el próximo sábado 22 de noviembre en el Zócalo capitalino y en el que participarán más de mil 200 niñas, niños y adolescentes de distintas comunidades del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a las y los mexicanos a disfrutar de la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025. Yoltlajtoli: Voces Vivas, actividad que forma parte del eje Atención a las Causas y que de manera simultánea representa una defensa y reconocimiento de las lenguas originarias.

“Los Semilleros Cuicallis que se presentan es un programa de la Secretaría de Cultura, del INPI, del Gobierno de la Ciudad de México. Esta hermosa presentación el 22 de noviembre, están todas y todos invitados. Eso es atención a las causas también, dar acceso a la cultura a todas y a todos y al mismo tiempo la defensa, el reconocimiento de las lenguas originarias a través de las niñas y los niños, que es algo hermosísimo”, resaltó en “La conferencia del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal presenció la interpretación de niñas y niños de la Casa Escolar de la Niñez Indígena “Antrop. Alfonso Caso” de Cuautempan, Puebla (Grupo de Escritura en Lengua Náhuatl), quienes cantaron “Zi döni San Juan” (Flor de San Juan) en lengua Hñähñu y del Coro Comunitario Cantoría Salmantina de Salamanca, Guanajuato, que interpretó “Male Rosita” (Querida Rosita) en lengua P’urhépecha; así como de la Banda Comunitaria de Teotitlán del Valle, Oaxaca, que tocó variaciones de “Zandunga”.