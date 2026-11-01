Irán Castillo retrata la maternidad

Será a través del dramedy En el fondo está mamá, que tendrá su premier mundial en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata, a celebrarse en noviembre y que llegaría a salas nacionales en mayo.

Se trata de una película hecha mayoritariamente por mujeres, empezando por la directora Ana Laura Calderón (Dibujando el cielo), con guion de Ericka Sánchez y la producción de Gabriela Gavica, todas ellas mamás.

“La premisa es que todas las mamás llegamos a un punto en el que queremos huir y pocas se atreven a decirlo y hacerlo, pero nuestra protagonista lo hace y es maravilloso. El día de un cumpleaños sale y no regresa”, cuenta Gavica.

“Mientras preparábamos el guion comentábamos que eso (irse) se les permite a los hombres, pero no a las mujeres y muchas mamás estamos varias veces para tirar la toalla”, añade.

La productora indica que optaron por mezclar drama y comedia para mostrar esta historia, porque al fin y al cabo es vista a través de los ojos de los hijos de las mujeres.

“Podría haber sido un dramón, pero decidimos darle mejor toda la luz posible de ver cómo las niñas enfrentan los problemas; mientras los adultos las ven terribles, ellas la ven como una oportunidad para soñar y están seguras de que mamá va a regresar y con esa luz es que se ve toda la historia”, refiere.

En el fondo está mamá mostrará al personaje de Irán como una mujer que se va encontrando a sí misma, tras una pausa larga para la maternidad, ayudada por una campesina, al tiempo que su marido (Mauricio Isaac, Las muertas) se las ve negras con su ausencia.

“Empieza a faltar al trabajo, no puede ir con los amigos, lleva a las niñas a la escuela y se equivoca de uniforme, extraña a su pareja. La historia es también darle una revisión y reflexión de cómo se modifican las relaciones de pareja cuando tenemos hijos”, señala Gavica. “Es también mandar un mensaje a las mamás afuera de que no están solas, de que hay muchas que nos sentimos así”.

Cristina Michaus (La banda), Juan Pablo de Santiago (Sueño en otro idioma) y Nora Velázquez (Nadie nos va a extrañar) completan el elenco. Mandarina Cine, compañía productora que ha estado detrás de cintas El diablo fuma, Corina y Tú eres mi problema, lidera el largometraje, junto con Alas Ocultas y TIS Studios.