La revista Hola publicó la segunda parte de la entrevista que hizo a Irina Baeva, donde la actriz habla de su ruptura con Gabriel Soto. En esta nueva declaración, la rusa dice estar abierta a entablar una conversación de su ex, si el diálogo se da de forma verdadera, pues asegura que ella no dio consentimiento al actor para que incluyera su nombre en el comunicado que publicó.

Aunque en esa publicación, el histrión de 49 años afirmó que la ruptura se había dado en buenos términos, pues ambos se habían dado algunos meses para evaluar si podían rescatar su relación, hasta que en dado momento cayeron en la cuenta que lo mejor era separar sus caminos. “Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez”, indica el documento.

Días después Baeva negó que hubiera sido partícipe de la redacción de ese comunicado, de la misma manera que aclaró que no había dado su consentimiento para que su nombre fuera incluido, lo que evidenció que en realidad la separación no había acabado de la mejor manera. “Fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí”, expresó.

Otras de las diferentes entre la versión de uno y otro es que el actor señaló que los cambios en su forma de relacionarse habían tenido lugar desde hacía meses, mientras que Irina aseguró que, hace solo unos días, seguían juntos. “Me tomó por sorpresa porque, días previos a eso, estábamos juntos”, precisó en la entrevista con Hola.

En esa misma charla, la protagonista de Aventurera dijo que estaba dispuesta a hablar con su expareja, pese a que no había estado de acuerdo la forma en que dio por terminado su romance, puntualizando cuál sería su condición para hacerlo. “En el momento en que haya una conversación real, estoy abierta a ella”, destacó.

Hasta el momento, Gabriel no ha hecho ningún pronunciamiento al respeto; la única publicación que ha compartido en sus redes es una imagen con la frase en inglés: “Energy flows where attention goes (La energía fluye hacia donde la atención es dirigida)”.