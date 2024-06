Irina Baeva le da vuelta a la página

Fue en un encuentro con los medios en donde Irina Baeva aseguró que está acostumbrada a la polémica y por eso no le da importancia a los comentarios de Geraldine Bazán. “Yo siempre vivo en la polémica, ya estoy súper acostumbrada, y lo único que te puedo decir es que todas las declaraciones y todo ese tipo de comentarios... Ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro. A mí me gusta mucho estar en el presente. Creo que tengo muchos proyectos y muchas cosas en las cuales enfocarme”, externó.

Geraldine, durante su estancia en La casa de los famosos de Telemundo, afirmó que su exmarido Gabriel Soto le fue infiel a Baeva con su compañera de telenovela Sara Corrales.

La actriz de origen ruso resaltó que está muy bien con su pareja en estos momentos y no se preocupa por hablar del pasado. “Mi pareja está conmigo y me está apoyando constantemente. Creo que hay muchas cosas en las cuales me puedo enfocar en el presente, y no estar pensando en lo que fue”, declaró.

Afirmó que ahora su mente y su tiempo están en la preparación de su personaje del musical Aventurera, que sacará adelante, ya que está muy orgullosa de protagonizar la obra.