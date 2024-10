Irina Baeva niega reconciliación

En las últimas semanas, surgieron rumores que indicaban que Irina Baeva y Gabriel Soto podrían estar dándose una nueva oportunidad en el amor. Estos rumores llegaron después de que en julio de este año la pareja anunciara su separación, luego de varios años juntos y tras una propuesta de matrimonio.

Ante la creciente especulación, el programa de espectáculos Sale el sol lanzó un video en el que se veía a los actores en un viaje a California, lo que avivó los rumores de que estarían juntos nuevamente.

Incluso se especuló que Irina Baeva y Gabriel Soto ya estaban viviendo bajo el mismo techo. Para terminar con estas especulaciones, Irina decidió hablar en exclusiva con el matutino Hoy.

Por primera vez desde su separación, Irina se encargó de aclarar lo que muchos estaban esperando saber: ¿volvieron o no? “La relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que no tengamos, después de básicamente siete años de relación, todavía pendientes o cosas que tenemos en común”, comentó la actriz de telenovelas.

Irina Baeva también fue clara al decir que no está en una relación amorosa con Gabriel, aunque reconoció que trabajan en la misma empresa y que es posible que sus caminos vuelvan a cruzarse en un futuro.