“El barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina”, así fue como el productor Juan Osorio reafirmó a la rusa como protagonista de Aventurera, esto a pesar de las críticas que sigue recibiendo y a que ya se había anunciado que habría cambios en este musical, entre ellos su salida.

Osorio explicó que si bien, ya había decidido que Baeva quedara fuera del elenco, cambió de opinión al ver el apoyo que recibió la actriz por parte de sus compañeros actores y de toda la producción. “Irina ha tenido la fortaleza de aguantar las críticas, los ataques... yo no la he visto dudar en sus bailes, en su trabajo, es una gente profesional que ha entregado la vida. Por encima de un negocio, está la calidad humana y a mí me ha caracterizado eso. Yo confié desde el principio en ella y merece estar en este proyecto, yo la respaldo”, dijo durante un breve encuentro con la prensa.

Irina, por su parte, agradeció el voto de confianza que volvió a recibir del productor y explicó que ella está todos los días en el Salón Los Ángeles ensayando y poniendo lo mejor de su parte; pero también está tomando en cuenta todos los comentarios que la gente le hace.

“Vengan a ver la obra, porque cada día estamos rompiéndonos el alma en la pista y mejorando. Para mí el rival más grande, más allá de las críticas, soy yo misma en el espejo y todos los días trato de ser una mejor persona, una mejor actriz, una mejor bailarina, una mejor cantante, una mejor Elena Tejero”, expresó Baeva.

La famosa aseguró que como buena rusa-mexicana nunca se rinde, y bajo esa premisa, no se puede vencer a quien no se rinde, como mandando un mensaje a sus detractores. “Las cosas pasan por algo, y qué bueno que hayan pasado así porque tendremos un mejor show”, agregó.

Sobre cómo ha sobrellevado las críticas y el hate en las redes sociales, Irina explicó que ha sido gracias a que toma terapia, además de que ya tiene experiencia, haciendo referencia al escándalo que se desató cuando inició su romance con Gabriel Soto.

Finalmente, Juan agradeció a todas las actrices, como Ninel Conde, Karenka, Mariana Seoane, por mencionar algunas, que levantaron la mano para sustituir a Baeva en esta temporada, y aseguró que si alguna de ellas estuviera protagonizando la obra, también contarían con su apoyo.