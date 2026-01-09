Irina ya no esconde a Giovanni

Irina Baeva comienza el año sin esconder su amor por Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, y con quien se le ha relacionado sentimentalmente desde hace varios meses, tras su ruptura con el actor Gabriel Soto.

Giovanni tiene un hijo de 11 años llamado Emmanuel, fruto de su relación con Ninel iniciada en 2013. La pareja se mantuvo unida tres años pero se separaron en medio de acusaciones mutuas de violencia e infidelidades. La custodia de Emmanuel la tiene Giovanni, quien fue captado con el menor y con Irina en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Por primera vez, tanto Irina como Giovanni hablaron de lo felices que se sienten en este momento, y aunque no dieron detalles de su romance, no negaron las aseveraciones de la prensa sobre su relación.

Vacaciones juntos

Irina y Giovanni pasaron unos días juntos en Vail, un famoso y lujoso centro turístico de esquí ubicado en el Condado de Eagle, Colorado, Estados Unidos, en las Montañas Rocosas.

Aunque Medina no ha publicado fotos en aquel lugar, Irina sí lo hizo con varias instantáneas en las que aparece sola; a su llegada, la actriz dijo a Sale el sol lo bien que la había pasado. “Muy bonito, la verdad, unos días preciosos de invierno, muy lindo; emocionada de regresar a los foros”, expresó.

Giovanni tampoco entró en detalles pero no negó que la haya pasado bien con la actriz, quien fue captada junto al menor Emmanuel en el aeropuerto. “Siempre hay que estar contentos, lo único que les puedo decir es que todos los comentarios de la gente siempre son muy bien recibidos, porque cuando volteamos para atrás y recordamos todo lo que tuvo que pasar y cómo se prejuzgo en su momento, pues mira…”, añadió.

Irina también agradeció las palabras positivas: “Los comentarios de la gente, siempre y cuando sean positivos, siempre la crítica constructiva se recibe y se acepta, siempre se agradece”.

El romance entre Irina y Giovanni vendría de tiempo atrás. El político mexicano también fue relacionado anteriormente con Geraldine Bazán, la exesposa de Gabriel Soto; sin embargo, ambos negaron que entre ellos existiera un romance.