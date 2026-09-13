Iris Apatow, una nueva generación

La trayectoria de Iris Apatow comenzó mucho antes de que pudiera decidir qué tipo de actriz quería ser. Nacida el 12 de octubre de 2002 en California, hija del director, guionista y productor Judd Apatow y de la actriz Leslie Mann, creció en uno de los núcleos más reconocibles de la comedia estadounidense contemporánea.

A los cinco años apareció por primera vez en la pantalla grande y, desde entonces, su carrera ha transitado de los pequeños papeles familiares a producciones de televisión y cine en las que ha comenzado a construir una identidad propia.

Primeros pasos

El debut de Apatow se produjo en Knocked up (Ligeramente embarazada) del 2007, comedia dirigida por su padre y protagonizada, entre otros, por su madre, Leslie Mann, y Seth Rogen. Iris interpretó a Charlotte, la hija pequeña de Debbie, personaje de Mann. Su participación era breve, pero significó el comienzo de una relación profesional con el cine que se prolongaría durante buena parte de su infancia.

Dos años después regresó a una película de Judd Apatow, Siempre hay tiempo para reír, en 2009, donde interpretó a Ingrid. El filme, protagonizado por Adam Sandler y Seth Rogen, se alejaba parcialmente del tono de comedia romántica de las producciones anteriores de Apatow para abordar la enfermedad, las relaciones personales y la fragilidad de la fama. Iris volvía a ocupar un espacio secundario, pero su presencia confirmaba que la actuación empezaba a formar parte de su vida de manera estable.

En 2012 llegó Bienvenido a los 40, una especie de continuación derivada de Knocked up. Apatow volvió a interpretar a Charlotte, esta vez con un personaje de mayor edad y personalidad más definida. La película volvió a reunir a Leslie Mann y Paul Rudd, mientras Iris compartió pantalla nuevamente con su hermana mayor, Maude Apatow.

Ese periodo resultó fundamental para comprender una de las características más particulares de su carrera: Iris no se incorporó a Hollywood desde fuera, sino desde dentro de una familia que ya conocía los mecanismos de la industria. Desde muy pequeña tuvo acceso a sets de rodaje, actores, directores y equipos de producción, una circunstancia que le proporcionó experiencia temprana pero que, al mismo tiempo, convirtió su apellido en un elemento inevitable de su trayectoria pública.

En 2022, Iris volvió a trabajar bajo la dirección de su padre en The Bubble, producción de Netflix ambientada en el mundo del cine durante la pandemia. La película cuenta la historia de un equipo que intenta rodar una superproducción mientras permanece aislado bajo estrictos protocolos sanitarios.

Apatow interpretó a Krystal Kris, una estrella de las redes sociales que se incorpora al elenco de la ficticia franquicia Cliff Beasts. El personaje era una caricatura de la cultura de influencers y de la transformación de las celebridades tradicionales en figuras capaces de generar enormes audiencias digitales. Netflix destacó que Krystal representa precisamente ese choque entre generaciones y modelos de fama dentro de Hollywood.

La película reunió a actores como Karen Gillan, Pedro Pascal, David Duchovny, Keegan-Michael Key y Leslie Mann. Aunque la recepción crítica fue desigual, el proyecto permitió a Iris formar parte de un reparto coral de gran visibilidad y demostrar que podía desenvolverse en una comedia dirigida hacia un público adulto.

La búsqueda de una carrera propia

Con el paso de los años, una de las cuestiones recurrentes alrededor de Iris Apatow ha sido su condición de llamada “nepo baby”, término utilizado para describir a las figuras que llegan a la industria del entretenimiento gracias, en parte, a conexiones familiares.

La actriz no ha tratado de ocultar ese aspecto de su biografía. Su padre es uno de los realizadores más influyentes de la comedia estadounidense moderna y su madre cuenta con una extensa trayectoria cinematográfica. Su hermana Maude Apatow también desarrolló una carrera como actriz y posteriormente incursionó en la dirección.

A sus 23 años, Apatow se encuentra todavía al comienzo de su etapa adulta. Los papeles en Tell me lies, Pretty lethal y The Hunger Games: sunrise on the reaping apuntan hacia una carrera menos dependiente de la filmografía de su padre y más orientada a establecer un nombre propio. El verdadero balance de esa transición, sin embargo, apenas comienza a escribirse.