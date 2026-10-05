Iron Maiden, 50 años de pasión y metal

Iron Maiden lleva cinco décadas en las que México ha sido parte de su historia, pero apenas unos segundos bastaron del show para demostrar que el tiempo no ha desgastado ese vínculo.

Miles de personas en el Estadio GNP aplaudieron a una banda que decidió celebrar sus 50 años mirando hacia el origen de su historia.

El grupo abrió con “Murders in the Rue Morgue”, una canción de Killers (1981), para comenzar un recorrido por la etapa que cimentó su identidad, antes de convertirse en una de las bandas más famosas del heavy metal.

El concierto más grande

“Hola, Ciudad de México”, saludó el vocalista Bruce Dickinson mezclando español e inglés. “Cumplimos 50 años y este es el concierto más grande que hemos hecho en México. ¡Gracias!”

“Wrathchild” y “Killers” mantuvieron al grupo en sus primeros años antes de que “Phantom of the Opera” llevara la historia todavía más atrás, hasta su álbum debut de 1980.

Arriba y abajo del escenario ocurrían dos versiones de una misma historia: una banda recuperando canciones escritas hace más de cuatro décadas y un público que las recibía como si no pertenecieran al pasado.

La llegada de “The Number of the Beast” cambió la intensidad del estadio. “Maiden, Maiden”, comenzó a escucharse entre las gradas y la pista hasta convertirse en un solo grito.