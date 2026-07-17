Iron Maiden abre un nuevo capítulo

Iron Maiden abrió un nuevo capítulo en su historia. La legendaria banda británica anunció una alianza con Pophouse Entertainment, la firma cofundada por Björn Ulvaeus, de ABBA, que adquirió una participación en su catálogo musical, derechos editoriales, grabaciones maestras y hasta en el uso de su nombre, imagen y la icónica mascota Eddie. Aunque no se reveló el monto de la operación, Billboard reportó que Pophouse compró el 50 % de esos activos. El acuerdo busca desarrollar nuevas experiencias para los seguidores y acercar la música del grupo a nuevas generaciones.

Iron Maiden, formada en Londres en 1975, ha vendido alrededor de 100 millones de discos y es considerada una de las bandas de heavy metal más influyentes de todos los tiempos.

Como parte de esta alianza ya comenzó el proyecto Infinite Dreams Museum Experience, una experiencia inmersiva que celebra los 50 años del grupo y coloca a Eddie como figura central de su historia. Además, trabajan en una cinta sobre la gira Run for Your Lives y planean crear un universo digital alrededor del famoso personaje.

El manager Rod Smallwood aseguró que esta sociedad permitirá acelerar proyectos que la banda llevaba años planeando. “Los fans pueden estar seguros de que viene mucho más para Maiden, y Eddie seguirá mandando”, afirmó.