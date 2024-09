Isa Castro, quien se dio a conocer en Acapulco Shore, denunció la agresión que sufrió de parte de su pareja. Luego de subir algunas historias de una fiesta con su novio, Eduardo Majul, la modelo sorprendió al compartir unos videos desde la habitación de un hotel, señalando que había sido golpeada por su novio.

Llorando y mostrando los golpes en su rostro y la sangre que quedó en su cama, indicó: “Saben lo que más risa me daba, me regaló un anillo Bvlgari, equis, cuesta 22 mil varos, y mientras me metía cuatro dedos a la garganta, me lo quitaba”.

Mientras Isa seguía dentro de la habitación, intentó hacer evidente la forma en la que había sido agredida. “Todo estúpido, me deja su Rolex ‘fake’… O sea, pero eso sí, mientras me puteaba me quitó el anillo que según me regaló, que según era de Bvlgari, pero este sí me lo dejó”, añadió.

Isa acusó que el hotel dejó escapar a su novio. “Me encanta cómo en el Marriot lo dejaron salir, ya cerraron las salidas. Me mandaron a la policía, pero eso sí, el cabrón ya se fue. Después de que me floreó la boca, los ojos, qué desgracia”, recalcó.