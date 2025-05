Isaac defiende diálogo entre disciplinas

“Lo que nos rige como artistas finalmente en ‘Despertares’ o el común denominador, es el compromiso que cada uno tiene con la excelencia, con desarrollar su arte, su talento y sus capacidades al máximo. Yo creo que el progreso de las artes siempre sucede cuando hay conversaciones entre las diferentes disciplinas”, afirma Isaac Hernández (Guadalajara, 1990) sobre la edición de “Despertares” que se realiza este año, un espectáculo del que es director artístico y que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto, a las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional.

“Yo siempre he sido un defensor de estas conversaciones y de que los artistas se cuestionen a sí mismos, que cuestionen su misma industria. Desde un principio se me criticó, por ejemplo, por hacer ‘Despertares’ en el Auditorio Nacional y no en el Palacio de Bellas Artes; que eso, de cierta manera, demeritaba el talento de los artistas clásicos que venían a presentarse a la función”, continúa el bailarín.

Dice que, finalmente, “si no hubiera tenido el valor de ir en contra de lo que se esperaba de un proyecto de ‘ballet’ o de buscar un escenario alternativo, no habríamos llegado a tantas miles de personas. Soy optimista respecto a que debemos seguir luchando para que los tabús continúen destruyéndose”.

A lo largo de su carrera, ha visto situaciones y ejemplos que le han dado la razón tanto a nivel profesional como en lo privado. Uno de estos ejemplos, dice, es la participación de Chey Jurado, bailarín español, reconocido internacionalmente, que explora estilos del hip-hop. “Me parece que Chey es uno de los mejores bailarines que hay hoy en día en la escena internacional. Me emociona poder conectarlo con un artista como Francesco Tristano (pianista y compositor luxemburgués). Me emociona ver qué es lo que va a crear porque no hay un lenguaje determinado cuando se dan este tipo de conversaciones”, señala.

Para el ganador del premio Benois de la Danse, la creación de un compromiso claro y efectivo con el público es algo fundamental en Despertares. El objetivo, cuenta, ha sido hallar, desde el principio, “algo que diferenciara al espectáculo del resto de espectáculos que hay en el mundo, en relación al ‘ballet’. Me parecía una gran limitante tratar de crear una experiencia solo con lo que se espera de un espectáculo clásico. Yo vivía grandes emociones viendo espectáculos de este tipo en otras partes del mundo, viendo a estos creadores y bailarines”.

En el programa de esta onceava edición de “Despertares” destaca la presencia de artistas y agrupaciones de amplia trayectoria, con reconocimiento internacional, como Katherine Barkman, Esteban Hernández, Simón Le Borgne, Mario Barbeau, Sae Eun Park, Tiler Peck, Roman Mejía, Ghetto Funk Collective, Takumi Miyake, Ivana Bueno, y Gabrielle Frola, entre otros. El evento cuenta con la colaboración de Banamex.