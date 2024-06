“Ha salido en los periódicos que decidí dejar el Ballet de San Francisco. Es verdad y, por ahora, todo lo que puedo decir es gracias”, publicó el bailarín Isaac Hernández (Premio Benois de la Danse 2018) en su cuenta de Instagram.

“Gracias a mis colegas en todos los departamentos del Ballet de San Francisco. Me he sentido muy querido por ustedes y muchos me conocen desde que tengo 18 años. Me llevo recuerdos artísticos inolvidables. Debo agradecer a Tamara, he estado trabajando con ella durante diez años, me siento increíblemente orgulloso de haber sido parte de producciones como ‘Giselle’, ‘Creature’ y ahora ‘Mere mortals’”, expresó. “He estado expuesto a tantos estilos y desafíos artísticos que me han convertido en un bailarín mucho mejor de lo que nunca imaginé”.

Hace unos días, la portavoz del Ballet de San Francisco, Kate McKinney, informó al San Francisco Chronicle que Isaac Hernández decidió no renovar su contrato, el cual expira el próximo 1 de julio. Hay que mencionar que fue dos años atrás cuando Hernández se reincorporó a la agrupación.

Aún no sabe cuál será el giro profesional que tomará. “El futuro es realmente emocionante, pronto habrá más noticias”, concluye el artista.