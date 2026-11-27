Isaac Hernández (Jalisco, 1990) presentará en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara El patio, su primer libro infantil, que publica Penguin Random House. Ganador del Benois de la Danse 2018, Hernández ha hecho un texto autobiográfico para primeras infancias, en el que aborda los momentos clave de su vida y el origen de una trayectoria artística que lo ha llevado a contarse entre los bailarines mexicanos de mayor peso internacional.

Importancia

Hernández cuenta que, cuando estaba considerando el proyecto, los primeros años de la vida se le mostraron como un periodo muy relevante: “Ahí se crean muchos gustos e ideas, ahí se consolidan los tabús que después son difíciles de romper. Si todos los libros que ves son del niño jugando futbol y la niña bailando ballet crecerás de una manera fijada a ciertos prejuicios. Entonces, quería utilizar este libro como una herramienta que me permitiera cambiar esa narrativa. Que los más pequeños puedan ver el libro sobre un niño bailarín que empezó en el patio de su casa y es mexicano, como yo. Y también que los padres de familia, a la hora de leer este libro y contar esta historia, lo puedan ver desde otro lugar. Que lo puedan ver como algo que es posible y que dignifique un poco más la profesión, que ayude a romper la idea de que si eres artista te vas a morir de hambre”.

Se trata, continúa, de prejuicios heredados de generación en generación. “Y la primera infancia es un buen punto de partida para lograr cambios profundos, de cierta manera, en el comportamiento de nuestra sociedad en relación al ballet clásico. En este caso se trata de empezar desde ahí, desde el principio”, señala.

Hernández describe El patio: es un libro para niños de tres a seis años, un relato ilustrado en el que trazó su propio camino hacia grandes escenarios y competencias. “Está muy enfocado en el potencial de construir un gran sueño, sin importar tus condiciones o el lugar donde estés. La intención es precisamente llegar a esta primera infancia y a las familias con una historia que normaliza ser bailarín profesional. Más que nada, poder tener algo tangible en este periodo tan formativo de los niños, donde ellos puedan conocer una versión del ballet que es pocas veces vista en nuestra sociedad”, opina.