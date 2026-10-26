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Isabel celebra un año más de vida

Octubre 26 del 2026
Isabel celebra un año más de vidaLa cumpleañera, Isabel
Isabel celebra un año más de vidaAna, Mónica, Claribel y Maricarmen
Isabel celebra un año más de vidaBrenda, Paty, Magaly y Viridiana

Isabel celebró su cumpleaños con una reunión llena de alegría, buenos deseos y muestras de afecto. Este día tan especial, la festejada recibió felicitaciones y muchas muestras de cariño de parte de sus seres queridos, quienes compartieron con ella momentos inolvidables. Entre sonrisas disfrutó una fiesta muy especial, agradeciendo la dicha de sumar otro año de experiencias y la oportunidad de seguir creando hermosos recuerdos junto a las personas que quiere

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