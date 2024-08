La rubia debilidad, Isabel Madow, casi compartió honores con al actor Arath de la Torre de pertenecer a dos polémicos realities con el mismo formato, Big Brother VIP y La casa de los famosos, pero ya no se pudo.

Madow, quien tiene un resurgimiento de su imagen por su participación hace unos meses en “Las estrellas bailan en Hoy”, además de ser una de las figuras con un buen número de suscriptores en plataformas de contenido exclusivo, confesó por qué declinó a ingresar a la famosa casa que pudo haber catapultado su imagen.

“Me encantaría volver a entrar, ya han pasado más de 20 años de que estuve en ‘Big Brother VIP’, yo creo que a la gente sí le gustaría verme ahí. Sí la pensé bastante, lo analicé, pero me empezó a entrar una tremenda ansiedad y angustia nada más de pensar en dejar a mi hijo solo”, externó la sensual modelo.

Además, se sinceró en el canal en Youtube de Edén Dorantes y puntualizó que no tiene una persona de entera confianza que la pueda ayudar con su hijo. “Me daba mucha angustia dejarlo... Tiene 7 años, es un niño muy pequeño que no creció con su papá y, pues nada, mi hijo me necesita”, puntualizó.

A pesar de que los ingresos que se obtienen por estar cada semana en la versión mexicana del reality son bastante atractivos, ella sabe que hay cosas más importantes en la vida de ella y su hijo. “Obviamente necesito el trabajo porque mami tiene que trabajar, pero la salud emocional de mi hijo es más importante y yo no le puedo hacer eso”, indicó la famosa.

Cabe recordar que, en el año 2018, Madow hizo pública su separación del padre de su hijo, Federico Burbik, luego de dos años de relación. En ese entonces el pequeño tenía meses de haber nacido. Isabel, quien ahora tiene 50 años, mantiene una relación cordial con su expareja, y en su momento dejó en claro que no le pediría pensión alimenticia para no andar en peleas.