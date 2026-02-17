Isidora Vives quiere ser Teresa

Isidora Vives se dice preparada para interpretar a uno de los retos más grandes de su carrera, por lo que levantó la mano para protagonizar la nueva versión de Teresa, telenovela que muchos fans esperan que regrese con fuerza.

En entrevista, Vives no se guardó nada y dijo con claridad por qué le late la idea de meterse en los zapatos de una de las villanas más icónicas de la pantalla chica. “Me encantaría hacer ‘Teresa’, es un proyecto que amo desde siempre, creo que puedo aportar algo diferente y auténtico”, declaró.

La actriz (que ha venido construyendo su carrera entre telenovelas y series) se suma a la lista de candidatas que quieren encabezar este tan esperado remake, al que varios nombres ya han sido vinculados en redes sociales y medios de comunicación.

Sobre lo que representaría tomar un papel tan grande y compararse con versiones anteriores de Teresa, Vives fue honesta: “Siempre hay miedo, pero también emoción… y lo que más quiero es que el público se conecte con mi versión. Veremos qué pasa… Si la producción me da el sí, daré todo por hacer justicia al personaje”.

Este remake ha hecho mucho ruido porque la versión original es de culto y muchos fans de la telenovela esperan que la historia regrese con una mirada fresca pero respetuosa de lo que fue.

La participación de Isidora Vives (si se llega a concretar) sería uno de los movimientos más comentados en el casting.