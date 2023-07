Ismael Gómez realiza su primera exposición

Ismael Gómez Méndez es un creador chiapaneco oriundo de Socoltenango, Chiapas, quien cursó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), concretamente en la carrera de Artes Visuales.

Como todo artista joven, busca oportunidades para dar a conocer su producción pictórica. Sin embargo, reconoce que una de los obstáculos a los que se ha enfrentado en Chiapas es justamente la falta de espacios para exponer, no solo en la capital sino en otros municipios de la entidad.

No obstante, hace poco más de dos semanas inauguró su primera muestra individual, en Socoltenango, titulada “Prolongación de las Reminiscencias”, la cual fue posible gracias al apoyo que le brindaron las trabajadoras del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM).

Aunque la exhibición fue todo un éxito, la gestión significó una odisea, pues no tuvo apoyo del Ayuntamiento de la localidad, que mostró su nulo interés en las artes y los creadores.

Al respecto de esta exposición, Ismael habló en entrevista para Cuarto Poder.

¿Cuéntanos sobre la exposición que inauguraste en Socoltenango?

La exposición lleva por título “Prolongación de la Reminiscencia” y la realicé en mi pueblo, Socoltenango, en la sede del CDM (Centro para el Desarrollo de las Mujeres), en donde tuve la oportunidad de recibir el respaldo y apoyo de un grupo de mujeres socoltecas que gustosamente estuvieron coordinando dicha exposición. Invitamos a la casa de cultura para unir fuerzas e incorporar un mayor impacto en la sociedad y atractivo respecto a la ceremonia de inauguración. Afortunadamente tuvimos suficiente asistencia de la comunidad de Socoltenango.

¿De qué tratan las obras que creaste para la exposición?

La propuesta pictórica aborda el tema de la violencia. Partí desde la autorreferencialidad y la colectivicé. Es decir, que el punto de partida que me llevó a realizar esta serie de 17 pinturas al óleo y 23 dibujos fue mi propia experiencia con la violencia, física, psicológica, económica... En ese sentido, me interesaba saber cuál era la experiencia y perspectiva de las víctimas de violencia. La intención y objetivos de todo esto es saber qué es lo que provoca un sujeto violento. Las distintas reflexiones sobre experiencias personales y del diálogo con otras personas que han sufrido conflictos a partir de momentos traumáticos que se reflejan en rostros a través del retrato (representación).

¿Qué técnicas empleaste para la creación de las obras?

En la parte formal de las obras de pintura, ocupé óxidos metálicos solo como recurso de los fondos, para el resto ocupé pintura acrílica, carboncillo y óleos sobre panel de madera.

En el caso de los dibujos, ocupe carbón (tizne). Recolecto el resto de las cenizas de la caña que se quema de forma tradicional y cotidiana en la región de Socoltenango (este municipio es productor de azúcar). Trabajo este material sobre papel cien por ciento algodón blanco. Es bastante común utilizar carboncillo y lápices de grafito.

¿Este el primer espacio donde exhibes tu obra o ya habías sido parte de otras exposiciones?

Estas piezas no las había exhibido, hasta apenas esta ocasión, puesto que era un tema que estuve desarrollando durante mi etapa final de formación universitaria. Ya otras veces he expuesto de forma colectiva, pero estas obras me la reservé para mi exposición individual.