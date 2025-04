El proceso legal que involucra a Issabela Camil y Netflix, por la manera en que retratan a la actriz en Luis Miguel: la serie, esta lejos de terminar.

En febrero de este año, la famosa demandó a la plataforma de streaming por la presunta violación a su intimidad sexual. Incluso, la Fiscalía General de la República solicitó a la plataforma que se retiraran de la producción todas las escenas de contenido sexual en las que se representa a Camil, algo que aún no ha ocurrido.

Aunque, tanto Camil como la plataforma han optado por mantener el silencio respecto al pleito legal; en declaraciones recientes, la también modelo reveló que el proceso continúa y está en espera de que Netflix acate la petición de las autoridades. “Sí se había solicitado (la eliminación de las escenas), están en eso. No puedo hablar mucho porque es un proceso que está caminando y a veces se tardan este tipo de cosas”, dijo en entrevista para el canal de Edén Dorantes.

Sin dar más detalles, Camil afirmó que no tiene ninguna prisa y está dispuesta a esperar todo el tiempo que sea necesario para obtener justicia. “Lo que se tarde, no me importa. Yo estoy positiva, y todo se va a acomoda. Estoy preparada para esta paciencia que tenga que tener y yo creo que la verdad siempre pesa más que nada, la justicia siempre se hace”, agregó.

Issabela, también reaccionó a las declaraciones que Natália Subtil hizo recientemente, y en las que aseguró que, durante su embarazo, no recibió ayuda de la familia Mayer. “Es muy interesante cómo las personas contamos solo una parte de la historia”, señaló.

La esposa de Sergio Mayer explicó que Subtil ha pasado largos periodos en la casa de los Camil, incluso ha hecho uso del avión privado que tenía el padre de la actriz. “Se vale decir esto me faltó, pero también se vale decir esto tuve”, finalizó.