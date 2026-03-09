Issac le responde a Timothée Chalamet

Aunque recientemente el actor Timothée Chalamet, nominado al Oscar, declaró que “a nadie le importan” el ballet y la ópera, sus palabras contrastan con los elogios que ha hecho en el pasado a estas disciplinas.

El famoso, cuya familia ha estado vinculada durante generaciones a una de las compañías más importantes de danza en Estados Unidos, reconoció en entrevistas anteriores: “Crecí entre bastidores. Mi abuela bailó en el New York City Ballet, mi madre bailó en el New York City Ballet, mi hermana bailó en el New York City Ballet. Crecí soñando en grande entre bastidores en el Koch Theater (en Lincoln Center) en Nueva York… Soy como un diagrama de Venn de las mejores influencias culturales del siglo XX y XXI”.

Su cambio de postura desató un intenso debate en la comunidad artística y críticas hacia Chalamet. En una charla con Matthew McConaughey, que se está haciendo viral, Chalamet dijo: “No quiero trabajar en ‘ballet’ u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya”.

Quiso defenderse

Inmediatamente después, el actor pareció percatarse de la polémica y añadió: “Todo mi respeto a la gente del ‘ballet’ y la ópera allá afuera. Solo perdí 14 centavos en audiencia. Maldita sea, solo tomé un tema sin razón”. Las declaraciones surgieron luego de que, dentro de la charla, hablaran sobre cómo el lento desarrollo de una historia está pasando de moda. Bajo este contexto, tanto artistas como compañías de danza y el mundo de la ópera respondieron al desaire.

El bailarín mexicano Isaac Hernández, galardonado internacionalmente con el prestigioso Benois de la Danse, también fijó su postura en redes. En su cuenta de Despertares, organización que por más de una década ha reunido a miles de personas para celebrar la danza y promover oportunidades para jóvenes artistas, publicó un video con una frase contundente dirigida a Chalamet: “¿A nadie le importa? @tchalamet… A nosotros sí”.

El clip combina fragmentos de las declaraciones de Chalamet con escenas de bailarines en acción, subrayando el compromiso de la comunidad con la danza clásica y la importancia de reconocer su impacto cultural y social.