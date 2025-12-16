It: bienvenidos a Derry llega a su final

El ciclo de Pennywise se acabó, por ahora, con el final de la primera temporada de It: bienvenidos a Derry donde el payaso asesino y aterrorizó no solo a los niños sino también a los pobladores. El octavo episodio de la serie de terror contó la historia luego de lo ocurrido en “The Black Spot”, capítulo siete de esta entrega en la que nuevamente vimos al ente maligno cometer asesinatos y masacres.

Spoilers

El final de la temporada de It: bienvenidos a Derry ocurre después de la masacre perpetrada en The Black Spot. En esta parte, Pennywise se “duerme” durante 27 años y así se pone fin a la serie de asesinatos, hasta que el ejército de Estados Unidos se lleva uno de los pilares que mantenían al ente cautivo. El payaso despierta y visita a Will Hanlon, para robarle la conciencia con las “Deadlights” y llevárselo, ahora el niño aparece en el muro de las personas desaparecidas.

Héroes

Dick Halloran continuó con las visiones mientras Pennywise anda suelto por Derry, mostrando su poder para asesinar a cuanta persona quiera. Una niebla cubrió gran parte del pueblo mientras Eso cometía asesinatos a diestra y siniestra, además de utilizar las “Deadlights” para llevarse a los niños, mientras poco a poco se llenaba el muro con fotografías de los desaparecidos.

Lili, Marge y Ronnie siguieron el rastro de sangre que dejó el payaso, porque tenían la daga hecha con fragmentos del meteorito, para usarla y reemplazar el pilar que destruyeron los militares. La misión de las niñas es apoyada por Dick Halloran, quien se mete a la cabeza de Pennywise para frenarlo un momento y así encerrar al villano durante otros 27 años.

El episodio tiene guiños a las películas donde se narra lo ocurrido con el Club de los Perdedores, pues Marge es la mamá de Richie Tozier, uno de los niños de este grupo de amigos. Además, aparece Beverly en los momentos justo cuando su mamá se suicida en un hospital psiquiátrico, demostrando así la conexión de la serie con las cintas.

La historia continuará

El plan para la serie es que sean otras dos temporadas, cada una de ellas ambientada en años anteriores a lo que apareció en la primera entrega. De acuerdo con Variety, las demás temporadas de la serie de HBO Max narrarán lo sucedido en 1935 y en otra más lo ocurrido en 1908 en el pueblo de Derry.