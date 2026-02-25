ITAC anuncia actividades culturales

El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) informó que se llevarán a cabo tres eventos importantes a partir de este viernes, para continuar con el rescate de espacios públicos. Los programas están pensados con la finalidad de preservar las tradiciones y el patrimonio cultural de la capital del estado.

Gastronomía

Con el mensaje “La espera casi termina”, el ITAC anunció que el 26 de febrero, en el parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez tendrá lugar el Festival Gastronómico de la Flor de Cuchunuc.

La dependencia invitó a disfrutar una experiencia única, ya que podrán encontrar una gran variedad de platillos elaborados con este exquisito ingrediente. Se contará con la participación de más de 20 expositores y vendedores. Además, habrá conferencias, talleres, marimba en vivo, tuna universitaria y muchas actividades más.

Cabe resaltar que esta tradición inició con la la Feria Gastronómica de la Flor de Cuchunuc, promovida por el artista plástico, pintor y promotor cultural David Rodríguez Patiño.

Literatura

Para el día viernes se tiene contemplada la presentación del libro Una frazada para el invierno, de Luz María Rubio Nájera, contando con los comentarios de Seín Ariosto Laparra Méndez, Margarita Aguilar Ruiz y Lorena Esteban López.

La cita es el 27 de febrero, a las 17:00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Poeta Jaime Sabines, ubicada dentro de la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero (1ª Poniente, esquina con 2ª Norte, barrio Santo Domingo, en Tuxtla Gutiérrez).

Arte

El día 28 de febrero se efectuará la segunda edición del Mercadito de las Artes, con la intención de apoyar el talento local. El evento es una iniciativa del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, que convoca a diversos creadores para dar a conocer su producción artística, brindando al publico una amplia oferta de pintura, escultura, gráfica, postales, stickers y más.

Además, la jornada es amenizada con música en vivo, zona de talleres y actividades interactivas. Todo esto en el Rincón del Arte Carlos Frey (esquina de la 3ª Poniente y 5ª Norte de esta ciudad), de 10:00 a 17:00 horas. La entrada es libre.