Italia presentará premio Strega en México

El premio literario más prestigioso de Italia y uno de los mayores del mundo, el Strega, llegará por primera vez a México, con un encuentro excepcional el jueves 2 de julio en el Museo Nacional de Antropología, que reunirá a tres de los seis finalistas de la edición 2026, como antecedente de la 40 Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que tiene a Italia como país invitado de honor.

“La presencia en México de los finalistas del Premio Strega 2026 representa una ocasión única para acercarse a la vitalidad de la literatura italiana actual y dialogar con algunos de sus protagonistas más destacados. Los autores compartirán con el público sus obras, procesos creativos y reflexiones sobre la escritura, ofreciendo una panorámica plural de las tendencias y preocupaciones que atraviesan hoy la narrativa italiana”, señalan la fundación Bellonci, que auspicia el galardón, el Instituto Italiano de Cultura, que dirige en México Gianni Vinciguerra, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los seis autores y libros finalistas de la 80 entrega del Strega son Teresa Ciabatti, con Donnaregina; Michele Mari, con I convitati di pietra (Los convidados de piedra); Matteo Nucci, con Platone. Una storia d’amore (Platón, una historia de amor); Alcide Pierantozzi, con Lo sbilico (El desequilibrio); Bianca Pitzorno, con La sonnambula; y Elena Rui, con Vedove di Camus (Viudas de Camus).

¿Qué autores acudirán al encuentro?

A la presentación del 2 de julio en el auditorio Jaime Torres Bodet acudirán tres de ellos: Michele Mari, autor publicado por Einaudi; Matteo Nucci, por Feltrinelli, y Elena Rui, por L’Orma.

Con ellos estará el director de la fundación que gestiona el premio: Stefano Petrocchi. El encuentro, que comenzará a las 18:00 horas, estará moderado por el periodista Leonardo Curzio. Los otros tres finalistas son Alcide Pierantozzi, publicado por Einaudi; Teresa, por Mondadori, y Bianca Pitzorno, por Bompiani.

Este encuentro se inserta en la programación cultural y literaria que antecede la participación de Italia como país invitado de honor en la FIL 2026, una presencia que celebrará la riqueza y diversidad de la cultura italiana contemporánea a través de la literatura, las artes y el pensamiento.