Italia, presente en la FIL Guadalajara

“Mostraremos en México la Italia de hoy”, declaró Innocenzo Cipolletta, presidente de la Asociación Italiana de Editores, sobre la participación de Italia como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Así se presentó el programa italiano que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre en el encuentro librero, donde destacan actividades como un homenaje al escritor y filósofo Umberto Eco, autor de El nombre de la rosa e Historia de la belleza, de quien se conmemora el décimo aniversario de muerte. Este evento tendrá lugar el día de la inauguración.

Precisamente es una frase del pensador italiano, “El mundo nos habla como un gran libro”, la que inspira el diseño de este programa que no solo abarcará literatura, también se extenderá a las artes visuales, el cine y la gastronomía, con actividades que se presentarán por toda la ciudad.

Contingente italiano

La agenda contempla la visita de 61 escritores italianos, donde resalta Alessandro Baricco, autor de Seda y Novecento y responsable de inaugurar el programa literario de toda la FIL, el domingo 29 de noviembre.

Entre los escritores invitados están además Aldo Cazzullo, Mario Calabresi, Laura Pugno, Antonella Lattanzi, Rosa Matteucci, Stefano Ciccone y Hugo Pratt. También se celebrarán aniversarios como los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, los 200 años del nacimiento de Carlo Collodi (autor de Pinocho) y el centenario de Dario Fo.

Entre las actividades culturales se encuentra una exposición dedicada a Caravaggio en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, conciertos con artistas italianos en el Foro FIL, así como un ciclo de cine y el Festival Gastronómico.

De esta forma, la delegación italiana quiere dejar constancia del tamaño de su industria editorial, que publica más de 70 mil títulos y para la que el español constituye su principal mercado de exportación de derechos de traducción.

La FIL Guadalajara, que este año celebra su edición número 40, reunirá a más de 900 escritores, 18 mil profesionales del sector editorial, 2 mil 800 casas editoriales de más de 60 países y espera recibir un público cercano al millón de visitantes.

Encuentro

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural. Fundada hace 40 años por la Universidad de Guadalajara, es una feria para profesionales donde el público es bienvenido, lo que la distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el mundo.

Sin descuidar su vocación como un encuentro de negocios, la FIL fue concebida como un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad.