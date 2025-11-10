Itatí dará vida a La Lupis en Mentiras

La confirmación de Itatí Cantoral como la nueva Lupita en Mentiras, el musical marca un momento relevante en la escena teatral mexicana. La actriz asumirá uno de los papeles más emblemáticos de la obra a partir del viernes 21 de noviembre.

Para Cantoral, el reto de interpretar a Lupita representa una nueva etapa en su carrera. La actriz ha señalado que este personaje es “entrañable y lleno de energía”, y lo considera un desafío importante dentro de su trayectoria artística.

Su incorporación responde a la apuesta de los productores por renovar el elenco y mantener el atractivo de una obra que ha contado con decenas de intérpretes a lo largo de los años.

La trayectoria de Itatí Cantoral abarca tanto el teatro como la televisión. Nacida en la Ciudad de México el 13 de mayo de 1975, es hija del compositor Roberto Cantoral y se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Su carrera despegó rápidamente gracias a su talento, alcanzando fama internacional con personajes como Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio. Su versatilidad la ha consolidado como una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano.