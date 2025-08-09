Itatí es fan de la cantante Mon Laferte

Itatí Cantoral guarda un especial cariño a Cabaret, obra que protagonizó hace más de 20 años; por eso, ahora que la puesta ha regresado a cartelera con Mon Laferte a la cabeza del elenco, la actriz le expresó su apoyo a la cantante.

Durante un encuentro con la prensa, Itatí fue cuestionada sobre su opinión respecto al debut de Laferte en el teatro y tras cantar un fragmento de “Tu falta de querer”, respondió de manera efusiva:

“Me encanta Mon Laferte, somos (fans), pero, no sabes. Mi hija María Itatí, mi hermano José, la Sociedad de Compositores, ¿quién no va a ser fan de Laferte que canta preciosísimo?”.

La villana de telenovelas aprovechó el momento para recordarle al público y los medios que ella también está de regreso al teatro con Juicio a una zorra, un monólogo que, en sus palabras, requiere de muchas habilidades actorales y de memorización. “Regreso al teatro con una obra que amo profundamente, porque es una obra íntima, donde la gente está muy cercana a ti. Es un monólogo muy difícil y requiere de muchas capacidades histriónicas y sobre todo de memorización”, señaló.

Se une al elenco de Dra. Lucía

A la par de su trabajo en el teatro, Itatí también se suma a la serie Dra Lucía: un don extraordinario, protagonizada por Marimar Vega. Cantoral interpretará a Natalia Cervantes, una cirujana plástica que llegará al Hospital Matilde Montoya para desatar el caos.

Actualmente, la producción de Azteca se encuentra en plena grabación de su tercera temporada, la cual se estrenará a finales de agosto.