Itatí y Mayrín celebran a sus retoños

Durante la presentación de la telenovela El renacer de Luna, en dos extremos del foro estaban dos madres orgullosas de sus hijos y que no ocultaban su emoción, Mayrín Villanueva e Itatí Cantoral, que estaban ahí para ver a Sebastián Poza y Eduardo Zucchi, respectivamente, quienes forman parte del elenco juvenil del melodrama.

Aunque quiso pasar desapercibida, Itatí Cantoral llamó la atención no solo por su elegante traje rojo, también por la sonrisa que lució todo el tiempo, mientras su hijo estuvo en escena en esta presentación, y compartió que si bien siempre ha procurado estar presente en los momentos importantes de Eduardo Zucchi, esta vez tiene mayor significado al tratarse de su primer trabajo como protagónico juvenil.

“Para mí es un día muy importante, inolvidable, siento una emoción con la pienso, valió la pena todos los desvelos, todo lo que sufrí en el parto, los consejos; también digo, qué bueno que sí se preparó, que bueno que hizo una maestría, porque estudió la universidad”, declaró Itatí Cantoral.

Formación

La intérprete de Soraya Montenegro explicó que la formación académica con la que cuenta Eduardo Zucchi fue fundamental para que se quedara en esta producción, porque entre los requisitos que le pidieron cumplir estaban que cantara y tocara dos instrumentos, algo que su hijo sabe gracias a la universidad. “A los que son jóvenes yo les aconsejo que no se dejen de preparar, porque cuando hacen un casting y están preparados se nota, o cuando estás con un actor con trayectoria y llega un jovencito, si no está preparado te das cuenta aunque sea muy talentoso; la preparación es poder y saca lo mejor de ti”, comentó Cantoral.

Pero lo que hace sentir más orgullosa a esta mamá es que los dos hijos que tuvo con Eduardo Santamarina, Eduardo y Roberto, han sabido ganarse su lugar en lo que hacen, el primero en los escenarios y el segundo en la cancha de futbol.

Sin barreras

“Roberto jugaba futbol para su universidad, pero lo contrataron ahorita para irse a Palencia, España, pero también podía entrar en una empresa como ingeniero, entonces yo le dije ‘¿qué es lo que sientes?’, y me respondió, ‘mamá el futbol’, ya tiene 25 años y está grande para el futbol, pero le dije ‘vete a cumplir tus sueños, no calles tu verdad a ningún precio’, a mí me lo dijo mi papá (Roberto Cantoral)”, contó Itatí.

Para ella como mamá, lo más importante es la felicidad de sus tres hijos, la cual nada tiene que ver con la fama o el dinero, sino con la realización de sus sueños, por eso también compartió que ella ayudó a Eduardo Zucchi a aprenderse sus escenas de memoria, aunque al siguiente día tuviera que grabar 40, por eso conoce tan bien esta telenovela escrita por Jaime Sierra y Helena Aguilera, porque ella pasa los diálogos con su hijo.

“Le he aconsejado siempre estudiar, porque con el texto aprendido no hay mal actor, entonces llueve o truene el libreto te lo tienes que saber al derecho y al revés. También que tiene que respetar el trabajo de los demás y saber escuchar al director, que él sepa que es dirigible, que haya puesto atención y rectifique, porque eso muchas veces influye para que te quedes en el casting o en un proyecto”, comentó Itatí.

Círculo cercano

Mayrín Villanueva, la actual esposa de Eduardo Santamarina, explicó que la felicidad por ver a estos jóvenes realizarse en lo que aman es para ella una bendición doble, porque vio crecer a los dos de Itatí Cantoral, Eduardo y Roberto, junto a sus hijos Romina y Sebastián Poza, por lo que siente un cariño profundo por ellos.

“Los amamos, Sebastián era más chiquito que ellos por tres años, ahí andaba persiguiendo a los otros dos por todos lados y jugando; Roberto y Sebastián jugaban mucho videojuegos y armaban Legos, los tres niños eran como cachorros de león, siempre revoloteando por los sillones, echando relajo, gritones, pero muy amorosos. Romina un poco más apartada por su personalidad, pero siempre ahí”, declaró la famosa.

Ellas estuvieron presentes este miércoles en el lanzamiento del melodrama El renacer de Luna, el cual es producido por Roy Rojas y protagonizado por Marisol del Olmo y Matías Novoa, y que comenzará transmisiones el 22 de junio por Las Estrellas.

En esta telenovela se cuenta la historia de Maya Mistral (Marisol del Olmo), una mujer dedicada a su esposo (Flavio Medina) y a sus dos hijos, pero donde los demás ven una familia perfecta en realidad es un infierno para ella, entonces conoce al doctor Sebastián (Matías Novoa), con quien entabla una amistad y le ayuda a armarse de valor y pedir el divorcio, no sin antes entender que es merecedora de una nueva vida.

“En Televisa seguimos haciendo algo que para nosotros es muy importante, trabajar para nuestro público, escuchar a la gente, entender las emociones que quieren vivir enfrente de una televisión, justamente por eso es ‘El renacer de Luna’, es una historia original profundamente mexicana y contemporánea, pero a la vez teniendo la esencia del drama clásico, que nos hizo enamorarnos de las grandes telenovelas”, expresó el productor Roy Rojas.