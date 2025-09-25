Ivanna María recibió el sacramento

Una fecha muy especial vivió Ivanna María al recibir su primera comunión, rodeada de amigos y seres queridos que se dieron cita para acompañarla en este momento tan importante. La celebración continuó con un alegre convivio donde los snacks, los juegos y la música no se hicieron esperar, creando recuerdos inolvidables para todos los presentes. Felicitaciones y abrazos llenaron a la festejada, quien disfrutó cada instante de su gran día