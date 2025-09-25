﻿﻿
Ivanna María recibió el sacramento

Septiembre 25 del 2025
Ivanna María recibió el sacramentoIvanna María muy feliz de recibir la eucaristía
Ivanna María recibió el sacramentoEn compan~i´a de sus papa´s y hermanas Maggie, Luisa Fernanda, Heyne y Victoria
Ivanna María recibió el sacramentoRube´n, Eva, Ivanna, Luz Mari´a, Francisco e Ine´s

Una fecha muy especial vivió Ivanna María al recibir su primera comunión, rodeada de amigos y seres queridos que se dieron cita para acompañarla en este momento tan importante. La celebración continuó con un alegre convivio donde los snacks, los juegos y la música no se hicieron esperar, creando recuerdos inolvidables para todos los presentes. Felicitaciones y abrazos llenaron a la festejada, quien disfrutó cada instante de su gran día

