Ivet Playà arremete contra Sanz

Después de meses de ausencia, Ivet Playà, la fan que demandó y tachó al cantante Alejandro Sanz de ser un “depredador sexual”, reapareció en redes sociales para dar nuevos detalles sobre el cantante.

La exfanática, que había revelado aspectos de su relación con el intérprete, ahora aseguró que mantuvieron una dinámica en la que ella se sintió utilizada emocional y sexualmente. A través de sus redes sociales, Ivet compartió una cronología de lo vivido y denunció que su versión fue desacreditada por Sanz y su equipo legal. “En marzo quiero hablar en prensa sobre mi historia. En abril me piden una propuesta de negocio para silenciarla. En junio giran la tortilla para tacharme de algo porque no tienen nada en contra de mí. Fin de la historia”.

Por otro lado, Ivet señaló que Alejandro Sanz no se encontraba soltero mientras intentaba tener una relación con ella y aseguró sentirse como un “objeto sexual”. “Alejandro Sanz tenía (y sigue teniendo) novia y pretendía al mismo tiempo seguir utilizándome como objeto sexual”.

¿Cómo empezaron los problemas?

En junio, Ivet Playà contó públicamente que su relación con el cantante había pasado de la admiración a un vínculo íntimo en el que se sintió manipulada. Sus declaraciones no solo fueron difundidas en redes sociales, sino también en televisión.

La mujer señaló que Sanz habría aprovechado su fama para mantener una relación desigual. Incluso lo describió como “un depredador sexual”, lo que generó un fuerte debate. Con el tiempo, agregó acusaciones sobre manipulación emocional y presiones para silenciarla. También afirmó que hubo intentos de desacreditarla, lo que convirtió su historia en un caso cada vez más polémico y visible.

Por su parte, Alejandro Sanz demostró gratitud hacia sus seguidores, quienes lo apoyaron en medio de la controversia, y aseguró que lo que decían de él eran falsedades. “A pesar de lo convulsivo de estos días, o quizá por ello, quiero agradeceros que formáis parte de este sueño; nunca os voy a fallar, nunca me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin”, señaló Sanz.