Ivonne le entra a La Granja VIP

Ivonne Montero se convierte en la segunda participante confirmada de La Granja VIP. La actriz reconoce que, en el pasado, aseguró que no volvería a trabajar en un reality y explica los motivos por los que aceptó la invitación de participar en la segunda edición.

La famosa visitó el foro de Venga la alegría, programa encargado de desvelar los nombres de los participantes de la segunda temporada. Tras las pistas que en las redes sociales sugerían que la próxima confirmada se dedicaba la actuación, Montero se dijo contenta, pero también nerviosa de los eventos que puedan tener lugar durante su estancia en el reality.

Reconoció que, en el pasado y, luego de concursar en otros programas de convivencia, como La Isla, La casa de los famosos (Estados Unidos), Master Chef Celebrity y ¿Quién es la máscara?, había afirmado que no volvería aceptar un proyecto de la misma índole, pero decidió hacer una excepción.

Contenta con nuevo reto

“Feliz, me siento muy emocionada, muy contenta, visualizándome, en todo momento, estando ahí, en la granja, haciendo todas mis labores, ganando, triunfando; yo había prometido no hacerlo más porque son ‘realities’ muy complicados, muy complejos pero, sin duda, esta cuestión de la convivencia con los animales, demostrarme cuán ser humano puedo ser y cuán doble animal puedo ser porque, aquí, vale todo”, precisó.

La actriz y también cantante expresó que, para ella, los animales y las infancias son los seres que más amor le inspiran, por lo que, para ella, fue imprescindible consultarle a su hija Antonella primero, antes de aceptar, de la propuesta que había recibido de la producción de La Granja VIP.

¿Su mejor estrategia? Como reveló en el matutino, es enfocarse en sus encomiendas y ser ella misma: “Simplemente ser quien soy, a través de la experiencia de los años, de lo que he vivido, yo ya sé quién soy, ya sé cuáles son mis armas, sé de qué estoy hecha y, simplemente, es ratificar el ser humano que puedo ser, ser yo, soy una mujer muy transparente, muy sensible, entrona, resiliente, me sé fijar focos alcanzables, creo mucho en mí”.