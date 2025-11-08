Ivonne Montero, otra vez soltera

Una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Ivonne Montero fue retomada por internautas como un claro guiño del final de su romance con Jonathan Vázquez, un policía que es 11 años menor que ella.

La relación que solo duró dos meses entre Ivonne y Jonathan inició con polémica, y no por ellos, más bien por la ola de críticas a su alrededor. Usuarios en redes sociales la criticaban o la tachaban de “urgida” por haber encontrado el amor en una persona menor.

La confirmación de la separación habría llegado a través de Instagram, donde la actriz compartió una imagen de un corazón roto. La publicación fue breve pero significativa para algunos seguidores. “Ni valió la pena, eres una belleza, le quedaste muy grande, saludos y bendiciones, hermosa”. “Te mereces algo mejor. Eres muy guapa, trabajadora, una súper mamá y una buena persona”, fueron algunos de los comentario.

Montero eliminó todas las fotos y videos que tenía junto a Vázquez en su cuenta de Instagram y Tiktok, borrando cualquier rastro de su relación.