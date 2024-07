En su cuenta de Instagram, Ivonne Montero compartió un mensaje en el que expresó que le encantaría protagonizar Aventurera, lo cual fue tomado por algunos usuarios de las redes sociales como un ataque a Baeva.

En un encuentro con la prensa, Montero aclaró que su post no era con el afán de atacar a su colega: “Espero que en algún momento se me considere, pero nada… Yo no quiero quitar a nadie, ni tampoco estoy opinando mal de nadie”.

Sin embargo, Ivonne le dedicó unas palabras a Irina ahora que se encuentra iniciando este proyecto. “A ella le deseo toda la suerte, que disfrute, que se sienta esa ‘vedette’, que se sienta esa rumbera, que se arriesgue, porque de eso se trata”, externó.

Montero señaló que es muy poco el tiempo para en realidad hacer una crítica del trabajo de la actriz rusa en el musical: “Hay que darle tiempo, agarrar un personaje como Elena Tejero o un personaje de ‘vedette’ es un tiempo, dejen que la chica siga usando el escenario, siga llenándose de herramientas”.