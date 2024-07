En enero pasado Ivonne Montero aseguró no ser transfóbica, luego de externar a pregunta expresa, que en los certámenes de belleza femeninos solo deberían participar mujeres biológicas y hombres trans. Por su parte, a finales del año 2023, el recién bautizado Miss Universo México había modificado su reglamento y abierto la puerta a trans.

“Somos diferentes, no hay duda, no se está minimizando, no tiene por qué haber ofensas, no se tienen porqué sentir ofendidos, simplemente que haya una competencia honrosa”, dijo en esa ocasión Ivonne a la revista TVyNovelas.

La actriz de El Tigre de Santa Julia y Por amar sin ley reafirmó su postura en un encuentro con la prensa, que le cuestionó de nueva cuenta su opinión. “Es un concurso de mujeres, no tenemos por qué quitar algo que ya está establecido, por qué no sumar, por qué restar, por qué querer ensombrece algo que es tan maravilloso y que tiene un sentido de ser, una razón de ser, la belleza femenina biológica, natural”, consideró.

Controversia

Como hace medio año, opinó que la comunidad LGBT podría hacer sus propios certámenes. Y reconoció, al mismo tiempo, que en los femeninos hay concursante que se operan. “Ya sabemos que muchas van con cirugías, pero estamos hablando de un certamen de belleza femenino”, subrayó.

En redes sociales la controversia se ha desatado, con algunos grupos a favor de la famosa y otros en contra.