Ivonne relata sucesos paranormales

No es la primera vez que Ivonne Montero cuenta que ha atestiguado acontecimientos paranormales. La actriz tiene la firme convicción de tener un sexto sentido desarrollado, el cual la ha puesto en situaciones muy incómodas; ahora, revela que una especie de demonio trató de abusar de ella.

Montero fue entrevistada por Ventaneando y, entre otras cosas, contó un terrible episodio que habría vivido una noche, cuando una presencia maligna trataba de acercarse a ella, poco tiempo después de que conciliara el sueño. “Empecé con sueños extraños con el diablo, me decía ‘vengo por ti, voy por ti, te voy a encontrar’. Persecuciones, ¿sabes? De repente empecé a escuchar voces, me empezaron a tocar, me abrazaban”, asegura.

Ivonne rememoró que la ocasión en que sintió que esa aparente entidad trataba de abusar de ella, mientras trataba de conciliar el sueño, pues hay veces que prefiere no hacer uso de piyamas. “Otra vez que llego a dormir, también tenía a este ser encima de mí. En una ocasión se subió a la cama con fuerza, me desperté y era una sombra encima de mí, forcejeando, feo”.

Pero eso no fue todo, la también cantante narró que su presunto sexto sentido le ha permitido comunicarse con su expareja y padre de su hija, Fabio Melanitto, fallecido en 2018, de quien asegura que se hizo presente al poco tiempo de que ella tomara la decisión de reanudar su vida y se diera una nueva oportunidad en el amor.