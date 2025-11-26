J Balvin confirma conciertos en México

El cantante J Balvin confirmó que volverá a la Ciudad de México en 2026, después de su exitoso show en el Flow Fest, donde sorprendió a miles de fanáticos y celebró al reguetón interpretando éxitos como “Loco contigo”, “Con altura” y “Blanco”, entre otros.

A través de redes sociales, por fin se dieron a conocer los detalles de su gira, en la que el reguetonero visitará al menos dos estados de la República Mexicana: Guadalajara el 17 y Monterrey el 20 de mayo. En lo que respecta a la Ciudad de México, el colombiano se presentará el día 14 del mencionado mes en el Palacio de los Deportes. En ese sentido promete sorprender al público tras retirarse temporalmente de la música en 2022.

La preventa Banamex para el concierto en CDMX será el jueves 27 de noviembre a las 11:00 de la mañana, mientras que la venta general se hará el viernes 28 de noviembre en punto de las 11:00 horas, tanto en taquillas como a través de Ticketmaster.

Se da su baño de humildad

A través de su cuenta J Balvin sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que se grabó esperando su orden en un puesto de tacos típico de la capital. A diferencia de otros artistas, el cantante decidió alejarse de los locales gourmet y de las “salsas que no pican” para demostrar que no le teme a los tacos callejeros.

En el video, que se viralizó en Instagram, se observa a J Balvin disfrutando del momento junto a su orden de tacos y burlándose de sus propios errores al grabar su reacción ante la comida típica mexicana.