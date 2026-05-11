J-Hope comparte trend muy mexicano

La presencia de BTS en México continúa generando gran impacto en redes. Los integrantes de la banda surcoreana han dado a notar lo complacidos que se encuentran durante su visita.

Tras el fervor con el que más de 50 mil Armys acudieron a saludarlos al Palacio Nacional el pasado miércoles 6 de mayo, las muestras de afecto por parte del fandom se volvió tendencia en la red.

En ese sentido, como una retribución a su grupo de fans, J-Hope compartió un trend en TikTok muy mexicano, causando furor en la plataforma.

Con lentes y sombrero, horas antes de su primer show en el Estadio GNP Seguros, J-Hope de BTS publicó un nuevo trend en TikTok acompañado del tema “Tu Sancho” de la agrupación Fuerza Regida.

“¿Están listos?”, escribió el rapero como una señal para sus seguidores, previo al concierto que marcaría un todo un hito.