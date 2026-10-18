Jack Nicholson destapó la corrupción

Cuando una mujer contrata a un detective privado para investigar una infidelidad, lo último que espera es que el caso termine ligado a un asesinato y a una red de corrupción. Eso es lo que ocurre en Chinatown, un thriller dirigido por Roman Polanski y protagonizado por el legendario Jack Nicholson.

La historia comienza cuando Jake Gittes (Nicholson) es contactado por una mujer que se presenta como Evelyn Mulwray. Su objetivo es confirmar que su marido, Hollis Mulwray (Darrell Zwerling) le es infiel.

Gittes sigue al hombre, consigue fotografiarlo con una joven y las imágenes llegan a la prensa; pero todo cambia cuando aparece la verdadera Evelyn (Faye Dunaway) y Hollis es encontrado sin vida. El detective decide investigar quién lo engañó y qué hay detrás del asesinato.

Suspenso

Uno de los mayores atractivos de Chinatown es el misterio. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas y obliga al detective (y al espectador) a desconfiar de quienes lo rodean.

Con esta cinta, Polanski rinde homenaje al cine negro de los años 40, aquel en el que los investigadores y las mujeres fatales estaban al centro de la trama; sin embargo, les da un tratamiento distinto a estos elementos. Y es que, en lugar de recurrir a los callejones oscuros y las sombras, sitúa gran parte de la historia bajo el sol de Los Ángeles.

Las actuaciones de Nicholson y Dunaway les valieron una nominación al Óscar; mientras que Polanski (quien tiene una participación frente a las cámaras) también fue candidato como Mejor director. La película puede verse en Netflix, Prime Video y Apple TV.